В Москве жали рекомендации немецкому канцлеру Фридриху Мерцу о том, как он может спасти экономику Германии на фоне разразившегося кризиса. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил опубликованную макростатистику по показателям в ФРГ. Согласно статистическим сведениям из данного документа, Объем промышленного производства в европейской стране за март 2026 года снизился на 0,7 процентов в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали за указанный период роста. В годовом выражении промышленное производство упало на 2,8 процентов. Месяцем ранее показатель также показал снижение.

Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: Kirill Dmitriev