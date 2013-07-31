Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти экономику Германии
Сегодня, 16:32
В Москве жали рекомендации немецкому канцлеру Фридриху Мерцу о том, как он может спасти экономику Германии на фоне разразившегося кризиса. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил опубликованную макростатистику по показателям в ФРГ. Согласно статистическим сведениям из данного документа, Объем промышленного производства в европейской стране за март 2026 года снизился на 0,7 процентов в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали за указанный период роста. В годовом выражении промышленное производство упало на 2,8 процентов. Месяцем ранее показатель также показал снижение.

Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать Стармером.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев раскритиковал отношение к зараженным хантавирусом на лайнере.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev 

