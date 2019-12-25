В Москве рассказали о проблемах в сфере здравоохранения на Западе.

В Москве раскритиковали небрежность в отношении зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Меня удивляет, что вместо того, чтобы отправить всех пассажиров корабля, на котором зафиксирована вспышка хантавируса, без какого-либо карантина, чтобы они заразили других по пути домой, организаторы "Пандемии 2.0" не устроили массовые мероприятия, на которых все пассажиры могли бы поделиться опытом и заразить еще больше людей. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что ранее в ВОЗ сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. В результате заражения трое человек скончались, еще один находится в интенсивной терапии в ЮАР. Для двоих человек требуется медицинская эвакуация. Западное новостное агентство Europa Press в среду 6 мая передавало сведения о том, что пассажиров MV Hondius, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая. Министерство по иностранным делам Нидерландов подтвердило эвакуацию на территорию королевства трех зараженных пассажиров. Речь идет о гражданах Нидерландов, Германии и Великобритании.

