Глава РФПИ напомнил о причинах массовой отмены рейсов на Западе.

Мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо и обострением ситуации на энергетическом рынке, можно назвать предвестником более серьезных потрясений в других экономических отраслях м ировых рынков. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал западный новостной материал из издания The Kobeissi Letter. В статье авторы уточнили, что авиакомпании по всему миру отменяют рейсы с беспрецедентной скоростью. Из инфографики СМИ со ссылкой на данные газеты Financial Times следует, что за последние две недели воздушные перевозчики сократили количество мест, доступных для перелетов.

В мае было отменено 12 тысяч рейсов. Как и предсказывалось, мировой авиационный шок быстро распространяется и является предвестником более серьезных потрясений в других секторах. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: решения Стармера привели к пустым полкам в магазинах Великобритании.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev