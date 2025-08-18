Дмитриев: решения Стармера привели к пустым полкам в магазинах Великобритании
Сегодня, 15:18
Глава РФПИ напомнил о проблемах на Западе в сфере энергетики.

В Москве рассказали о том, что неправильные решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам в местных магазинах. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал публикацию западного издания  The Independent. Ее авторы сообщили читателям о том, что после завершения ближневосточной войны между США и Ираном увеличатся затраты для фермеров. В свою очередь это негативно скажется на росте цен на крупный рогатый скот и овощи.

Газета The Independent предупреждает о пустых полках в супермаркетах Великобритании - как раз в тот момент, когда "цунами" энергетического кризиса накрывает страну точно по графику, а следующий удар ожидается в Великобритании через две недели. Неверные решения Стармера в сфере энергетики привели к пустым полкам в магазинах.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергетическим кризисом с самонокаутом каратиста.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev 

Теги: великобритания, кир стармер, кирилл дмитриев, рфпи, энергетический кризис
