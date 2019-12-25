Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергетическим кризисом с самонокаутом каратиста

В Москве сравнили борьбу Европейского союза с энергетическим кризисом с каратистом, отправившим самого себя в нокаут. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля сопроводил свое высказывание видеороликом, в котором спортсмен сначала разбивает кирпич о голову, чем в результате отправляет себя в нокаут.
Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) / Kirill Dmitriev
