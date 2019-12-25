Дмитриев прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G20 в США

В РФПИ заметили, что Россия всегда была членом этого объединения.

Москва была частью "большой двадцатки" всегда. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал возможное приглашение российского политического лидера Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в Майами, который состоится в декабре.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Госдепартаменте США сообщила читателям о том, что лидер Белого дома Дональд Трамп намерен пригласить коллегу из Москвы на саммит G20. До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил журналистам в штаб-квартире ООН, что наш страна приглашена принять участие на высшем уровне в саммите, который пройдет штате Флорида в период с 14 по 15 декабря.

Фото: / Kirill Dmitriev