В новой лаборатории микроэлектроники в Пулково за год отремонтировали 600 единиц техники

В Пулково в Петербурге год назад заработала собственная лаборатория микроэлектроники, восстанавливающая электронные системы аэропортовой спецтехники. Два инженера за 12 месяцев отремонтировали 600 единиц, сообщили в воздушной гавани 8 декабря.

Кроме того, восстановили свыше 300 электронных плат, датчиков и панелей. Возвращена в эксплуатацию и иностранная техника, ремонт которой ранее был невозможен. Снова в строю ассенизационная машина TIPS, система удаления резины со взлетно-посадочной полосы и щеточно-продувочная машина.

А в следующем году лаборатория планирует расширить инженерную команду и купить новое диагностическое оборудование.

Фото: пресс-служба Пулково