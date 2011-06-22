Петербург снова стал первым в национальном рейтинге энергоэффективности

Министерство экономического развития оценивало эффективность регионов по совокупности 15 ключевых критериев.

Петербург стал абсолютным победителем всероссийского рейтинга энергоэффективности регионов за 2024 год, получив оценку 86,9 баллов из максимальных ста. В первую пятёрку успешных субъектов вошли также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Вологодская область, Республика Мордовия и Якутия.

Министерство экономического развития оценивало эффективность регионов по совокупности 15 ключевых критериев. Одной из важнейших составляющих успешного результата Санкт-Петербурга стало активное внедрение энергосервисных контрактов (ЭСК) в государственных учреждениях. Город давно занимает ведущую позицию в данном направлении, в настоящий момент в нём действуют свыше 800 договоров ЭСК, направленных на обновление осветительных и отопительных систем, благодаря которым привлечены инвестиции в объёме более трёх миллиардов рублей внебюджета.

Как подчёркнул губернатор Александр Беглов, успех достигнут благодаря грамотному применению промышленного потенциала и научной базы города, внедрению инновационных подходов и регулярной модернизации инфраструктуры. Благодаря этому городу удаётся достигать наилучших показателей эффективности энергопотребления в России, одновременно улучшая качество городской среды и экономя значительную долю бюджетных ресурсов.

Высокое положение города обусловлено не только энергосервисными соглашениями, но и множеством других направлений деятельности. Например, уровень энергоэффективности уличного освещения достигает показателя более 99%. Важную роль играет и Центр энергосбережения, демонстрирующий лучшие результаты в стране. Ещё одним значимым фактором оценки стала высокая доля оснащённости бюджетных учреждений современными энергосберегающими светильниками — на начало 2025 года их доля достигла 71%.

Практически половина объектов госучреждений оснащена автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП), а показатель оснащенности многоквартирного фонда коллективными счётчиками тепла приближается к стопроцентному показателю — 96,6%, что является выдающимся результатом по стране.

Вопрос повышения энергоэффективности тесно увязывается с программой капитального ремонта жилых зданий. В рамках капитальных ремонтов осуществляется целый ряд мер: теплоизоляция стен, установка современной лифтовой техники, замена крыш и коммуникаций, монтаж автоматизированных пунктов учёта потребления тепла.

Фото: Piter.TV