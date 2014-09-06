Бизнес-туристы принесли в прошлом году 82 млрд бюджету Петербурга

Петербург также возглавил рейтинг событийного потенциала России.

Санкт-Петербург занял первое место в национальном рейтинге событийного потенциала по итогам 2025 года. Как сообщил генеральный директор Санкт-Петербургского Конгрессно-выставочного бюро Сергей Азаренков на экспертной сессии Международного Муниципального форума стран БРИКС, доля делового туризма в общем турпотоке составила 11,6%.

По словам Азаренкова, в 2024 году бизнес-туристы принесли городу 82 млрд рублей. Значительный вклад в этот результат внесла программа "Амбассадор", благодаря которой удалось провести 30 мероприятий с участием 20 тысяч делегатов и экономическим эффектом 3,5 млрд рублей. Ежегодно городские власти выделяют 50 миллионов рублей на поддержку отрасли.

В топ-5 рейтинга событийного потенциала российских регионов также вошли Ленинградская область (1 место), Свердловская область (2 место), Краснодарский край и Нижегородская область (3 место), Республики Башкортостан и Татарстан (4 место) и Приморский край (5 место). В международном рейтинге столиц государств-участников СНГ, БРИКС и ШОС лидирует Пекин, за которым следуют Москва, Нью-Дели, Каир и Бразилиа. Отмечается растущий интерес к сотрудничеству с Россией со стороны стран Юго-Восточной Азии, а также повышение туристического потенциала государств Средней Азии, в частности Узбекистана.

Напомним, что VII Международный Муниципальный форум стран БРИКС, прошедший в Петербурге 20–21 ноября, собрал более 5 тысяч участников из 79 стран мира и 89 регионов России.

Фото: Piter.TV