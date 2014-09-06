В Петербурге могут запустить новый водный маршрут с причалом на Карповке

Спрос на речные прогулки в Северной столице вырос на 20%.

В следующем туристическом сезоне Санкт-Петербург может получить новый водный маршрут с причалом на набережной реки Карповки. Как сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на главу городского туристско-информационного бюро Яну Макшину, Смольный ведет переговоры с одним из перевозчиков о запуске нового направления.

Инициатива связана со значительным ростом популярности водных прогулок — в 2025 году спрос на них увеличился на 20%. По словам Макшиной, в городе насчитывается около 280 тысяч перевозчиков, что создает потенциал для развития этого сегмента.

На сегодняшний день в Петербурге функционирует 142 организованных причала, из которых 121 находится в аренде у судоходных компаний, а 21 остается в общем доступе. Запуск нового причала на Карповке расширит существующую сеть водных маршрутов, которая является одной из визитных карточек Северной столицы вместе с реками и каналами.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге обсудят развитие проекта "Серебряное ожерелье России" зимой.

Фото: Piter.TV