В Петербурге обсудят развитие проекта "Серебряное ожерелье России" зимой

Форум Travel Hub соберет экспертов для перезагрузки туристического проекта.

Санкт-Петербург примет форум "Travel Hub. Приезжай. Зима", который пройдет с 11 по 13 декабря. В первый день состоится форсайт-сессия "Серебряное ожерелье России. Перезагрузка". В ходе дискуссии эксперты, представители туристического бизнеса и органов власти обсудят дальнейшие шаги по развитию проекта и стратегию продвижения Северо-Западного региона.

Сессия будет посвящена четырем направлениям: въездной туризм, гастрономические маршруты, интеграция креативных индустрий в туристические проекты и развитие инклюзивного туризма. Организаторами выступают комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что "части не только иностранцы, но и сами россияне не догадываются, насколько красива наша страна. Нам нужно приложить все усилия, чтобы исправить это, создавать нужную инфраструктуру, придумывать новые туристские продукты, делая это с любовью к стране, с уважением к природе, культурному и историческому наследию".

Проект "Серебряное ожерелье России" охватывает 11 субъектов страны. В него входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Калининградская и Мурманская области, а также республики Коми и Карелия и другие регионы.

Фото: Piter.TV