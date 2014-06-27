Коммунальные службы Петербурга устраняют последствия снегопада во всех районах

За сутки с улиц города вывезли более 1300 кубометров снега, а дворники работают в усиленном режиме.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий первого крупного снегопада. Как сообщил вице-губернатор по ЖКХ и благоустройству Евгений Разумишкин, на расчистке городских улиц задействованы 631 единица спецтехники и более 1100 работников.

Фото: Telegram / Раzумишкин

За прошедшие сутки коммунальными службами было вывезено 1345 кубометров снега на снегоплавильные станции. Во дворах Петербурга сегодня трудятся 558 дворников. Особое внимание уделяется пешеходным зонам: тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро, а также объектам социальной инфраструктуры и потребительского рынка. Евгений Разумишкин, ице-губернатор Петербурга по ЖКХ и благоустройству

В Смольном подчеркивают, что слаженная работа коммунальных служб позволяет городу сохранять мобильность даже в непогоду. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, снижать скорость и переобуть автомобили в зимнюю резину. Работы ведутся по строгому регламенту, предполагающему обязательную обработку улиц противогололёдными материалами после очистки от снега.

Ранее Piter.TV сообщал, что рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх вылетел после 38-часовой задержки из-за снегопада.

