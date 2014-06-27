Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх вылетел после 38-часовой задержки из-за снегопада

Пассажирам трижды пришлось проходить регистрацию.

Рейс авиакомпании Air Cairo из Петербурга в Шарм-эш-Шейх вылетел с задержкой в 38 часов. Самолёт, запланированный к отправлению утром 14 ноября, смог покинуть аэропорт Пулково только 15 ноября после многократных переносов, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, вылет неоднократно откладывался из-за сильного снегопада, а также из-за истечения допустимого времени работы экипажа. Пассажирам пришлось трижды проходить процедуру регистрации. Всего в ночь на 15 ноября в Пулково были задержаны вылеты 12 рейсов, включая направления в Москву, Казань, Новосибирск, Калининград и другие города.

На период неблагоприятных погодных условий Северо-Западная транспортная прокуратура организовала круглосуточную мобильную приёмную для контроля за соблюдением прав пассажиров. В настоящее время работа аэропорта нормализована, все рейсы отправляются по расписанию.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура