Петербург вошёл в тройку любимых городов у иностранных туристов

Иностранные туристы поставили рекорд поездок в Россию.

Россия продолжает наращивать туристическую привлекательность: за январь-сентябрь 2025 года иностранные гости совершили 3,6 млн поездок по стране, что на 16% больше показателя прошлого года. Такие данные приводит РИА Новости на основе статистики ЕМИСС.

Традиционное лидерство сохраняет Москва, принявшая 1,8 млн туристов (+11%). Санкт-Петербург укрепил свои позиции, показав рост на 15% — до 594 тысяч посещений. Бронзу в рейтинге регионов завоевала Московская область, где турпоток вырос в 1,7 раза и достиг 177 тысяч поездок.

Значительный рост продемонстрировали и другие регионы: Мурманская область увеличила турпоток на 83%, Свердловская — на 38%, Новосибирская — на 36%. Приморский край сохранил четвертое место с 114 тысячами посещений (+6%), тогда как Краснодарский край, ранее входивший в тройку лидеров, опустился на пятую позицию со снижением числа туристов на 11%.

Фото: Piter.TV