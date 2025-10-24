Портовики и школьники на Канонерском острове в рамках субботника обновили Липовую аллею

Главная задача — высадить 19 новых деревьев на уже полюбившейся жителям липовой аллее, которую петербургские портовики заложили несколько лет назад, и навести порядок вокруг.

На Путиловской набережной Канонерского острова закипела работа. Морской порт Санкт-Петербург, Контейнерный терминал Санкт-Петербург и школа № 379 в рамках городского месячника благоустройства провели экологическую акцию "Чистый остров". Мероприятие прошло при поддержке специалистов садово-паркового хозяйства "Нарвское" и экологического фонда "Чистые моря". Главная задача — высадить 19 новых деревьев на уже полюбившейся жителям липовой аллее, которую петербургские портовики заложили несколько лет назад, и навести порядок вокруг.

Мы всегда стараемся участвовать в жизни города, в жизни муниципального образования "Канонерский остров", оно нам не чуждо, потому что находится с нами в одной границе Кировского района. Мы, как ответственное предприятие, всегда стараемся сделать так, чтобы жителям острова было комфортно проживать здесь. Конечно, стало и лучше, и чище и не только потому что "чисто не там, где убирают, а чисто, там где не сорят", но когда убрано, сорят тоже меньше, и мы прикладываем к этому какие-то свои усилия. Мы понимаем, что люди это видят, для людей это ценно. Андрей Ярославцев, управляющий директор АО "Морской порт Санкт-Петербург"

В местной школе уверены: лучший урок экологии и ответственности – это личный пример. Вместе с детьми в субботнике активно участвуют и педагоги. А энтузиазм ребят виден невооруженным глазом.

Мы детей воспитываем на собственном примере. И педагоги принимают участие, и дети вместе с нами. Вы можете обратить внимание, как они 4 или 5 дерево с энтузиазмом сажают, а девчонки убирают листву. Наталия Костылева, заместитель директора по воспитательной работе школы №379

Поддержать неравнодушных жителей и лично принять участие в субботнике пришли глава муниципального округа "Морские ворота" Борис Логунов и заместитель главы администрации Кировского района Андрей Коршунов. Свою службу он начинал именно здесь, на Канонерском острове, еще 15 лет назад. За это время, по его словам, район сильно преобразился.

Вы показываете пример, вы показываете, как надо работать. И ваши сотрудники показывают, что можно не лениться, выходить на субботники, приводить город в порядок. Андрей Коршунов, заместитель главы Кировского района Санкт-Петербурга

Сохранение окружающей среды — ключевой приоритет Первой Портовой Компании, в которую входят Контейнерный терминал и Морской порт Санкт-Петербург. Помимо внедрения "зеленых" технологий и экологического мониторинга, компания проводит озеленение территорий и такие вот полезные городские акции. Организация также реализует масштабный проект "Экопорт", в ходе которого подростки из Северной столицы получают возможность получить свой первый трудовой опыт и принести пользу родному городу.

Помимо общих процессов, участие очень важно, ценно. И в любом случае это для поддержки не только внутренней коммуникации, но и облагораживания районов, и поступательного движения небольшими шажочками. Есть же такая теория маленьких шагов. И вот эти принципы мы стараемся придерживаться и реализовывать. И вот как раз это наглядный пример. Екатерина Попова, представитель корпоративного центра Первой Портовой Компании, руководитель направления по экологии и методологии

Такие акции ценны не только для компании, но и для каждого участника. По словам портовиков, это шанс своими руками сделать город лучше и оставить в нем свой след. Именно поэтому эмоции от проделанной работы – самые искренние.

Мы с командой сегодня посадили целых два дерева. Мы очень этим гордимся и надеемся, что у этих деревьев все будет хорошо. И через 20 лет мы сможем еще раз сюда прийти и еще раз сказать этим деревьям "привет". Маргарита Ефремова, главный специалист организационного отдела АО "Морской порт Санкт-Петербург"

А завершился этот трудовой день по-домашнему — за чашкой горячего чая участники могли согреться, пообщаться и оценить результат своих трудов — липовую аллею, которая за десять лет превратилась в одно из самых уютных мест на Путиловской набережной.

Видео: Piter.tv