Глава муниципалитета в Курортном районе три года начислял себе премии

Самопремирование обернулось для чиновника возвратом денег в бюджет Петербурга.

Глава муниципального образования в Курортном районе Санкт-Петербурга на протяжении трех лет самостоятельно назначал себе премии без согласования с работодателем, в результате чего все выплаты были признаны необоснованными и подлежат возврату в бюджет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура Курортного района в ходе проверки установила, что руководитель одного из муниципалитетов незаконно получал дополнительные выплаты к заработной плате. Общая сумма необоснованно начисленных премий превысила 315 тысяч рублей. Надзорное ведомство выяснило, что должностное лицо в течение трех лет издавало распоряжения о собственном премировании единолично. При этом муниципальный совет, который является официальным работодателем главы муниципалитета, такие выплаты не утверждал и согласия на них не давал. Таким образом, поощрения были выплачены с нарушением установленного порядка.

Прокурор Курортного района обратился в суд с исковым заявлением о признании произведенных выплат незаконными и о взыскании всей суммы в доход бюджета. Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования надзорного органа.

По решению суда глава муниципалитета обязан вернуть все полученные премии в бюджет.

Фото: Piter.TV