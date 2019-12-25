4 млн билетов купили болельщики на летние Олимпийские игры-2028

Игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Завершен первый этап продажи билетов на летние Олимпийские игры-2028. С 9 апреля болельщики, которых определили жеребьевкой, выкупили 4 млн мест на трибунах. Об этом в телеграм-канале сообщает Олимпийский комитет России.

Среди спортивных фанатов люди из 85 стран со всего мира. Самая большая активность наблюдается со стороны Канады, Мексики и Японии. Также особый особый интерес турнир вызывает у жителей Лос-Анджелеса и Оклахома-Сити. Эти города примут большую часть соревнований. Они выкупили почти все предложенные им билеты ценой менее 100 долларов.

Сейчас стартовала регистрация на вторую стадии билетной программы, заявки будут принимать до 22 июля. На приобретение действует ряд правил, например, купить можно не более 12 штук в одни руки. Также нельзя стать обладателем более четырех билетов на церемонии открытия и закрытия Игр на одну заявку.

Организаторы Олимпийских игр напоминают болельщикам, что билет не дает особого права на прибытие в США тем, с чьими странами у Америки действует визовый режим.

Фото: Freepik