Ушла из жизни двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Майи Петровны Беленькой. Она была легендарной фигуристкой, двукратной чемпионкой СССР по фигурному катанию, а также жительницей блокадного Ленинграда.

Глава города отметил, что Санкт-Петербург и российский спорт понесли тяжёлую утрату. Майя Петровна прошла долгую, непростую, но очень яркую и достойную жизнь. Она разделила с родным Ленинградом все тяжести блокады. Её достижения и победы составили славу ленинградско-петербургской школы фигурного катания.

Беленькая была ученицей первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина и стала одной из лучших фигуристок 1950-х годов. После завершения спортивной карьеры она посвятила себя тренерской деятельности. Среди её талантливых учеников — Алексей Николаевич Мишин.

Губернатор подчеркнул, что Петербург всегда будет помнить Майю Петровну Беленькую как настоящую ленинградку-петербурженку, человека, беззаветно любившего город и фигурное катание.

