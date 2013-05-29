В Петербурге простятся с гимнастом Дитятиным на Богословском кладбище

Он был трехкратным олимпийским чемпионом.

В Санкт-Петербурге состоятся похороны трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Александра Дитятина. Прощание с именитым спортсменом пройдет на Богословском кладбище. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики города Наталья Михайловская.

О смерти олимпийского чемпиона стало известно 14 октября. Пресс-служба РГПУ им. А. И. Герцена, где Дитятин преподавал, подтвердила, что спортсмен скончался на 69-м году жизни.

Александр Дитятин вошел в историю мирового спорта как первый гимнаст, завоевавший восемь медалей на одних Олимпийских играх — три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую в Москве в 1980 году. На Олимпиаде 1976 года он стал двукратным серебряным призером. На его счету также семь побед на чемпионатах мира и четыре титула чемпиона Европы.

В 2004 году Александра Дитятина включили в Международный зал гимнастической славы. Комитет по физической культуре и спорту Петербурга и Олимпийский совет города выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер актёр сериалов "Невский" и "Условный мент" Денис Семёнов.

Фото: Официальный телеграм-канал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.