Умер актёр сериалов "Невский" и "Условный мент" Денис Семёнов

Петербургский артист скончался 10 октября, не дожив до 47-летия полгода.

Известный российский актер Денис Семенов, прославившийся ролями в популярных сериалах "Филин", "Невский" и "Условный мент", скончался на 47-м году жизни после тяжелой болезни. Предварительной причиной смерти стала онкология, сообщает РИА Новости со ссылкой на кинопортал.

Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года. В 2014 году он окончил театральный факультет Балтийского института и с 2008 года был артистом Театра драматических импровизаций в Санкт-Петербурге. Его кинодебют состоялся в 2022 году в сериале "Своим", после чего актер получил широкую известность благодаря работам в таких проектах, как "Крепкие орешки", "Шеф", "Первый отдел" и других.

Зрители запомнят Дениса Семенова как яркого характерного актера, способного создавать запоминающиеся образы даже в эпизодических ролях. Информация о месте и времени прощания с артистом будет объявлена дополнительно.

Фото: kino-teatr.ru