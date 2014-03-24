Прощание с актером Денисом Семеновым пройдет 15 октября в Петербурге

Церемония прощания с актёром сериалов "Свои" и "Невский" состоится во Владимирском соборе.

Прощание с актёром театра и кино Денисом Семёновым состоится 15 октября в Санкт-Петербурге. Церемония начнётся в 12:00 во Владимирском соборе, где также пройдет отпевание. Об этом сообщили в пресс-службе Театра Драматической Импровизации, в котором артист служил до последних лет жизни.

Денис Семёнов скончался 10 октября на 47-м году жизни. Причиной смерти стал рак. Актёр окончил театральный факультет Балтийского института в 2014 году. С 2008 года он был участником труппы Театра драмы и комедии имени Тенишева. Семёнов известен зрителям по ролям в популярных телесериалах "Свои", "Великолепная пятёрка", "Невский" и "Наш спецназ".

По данным театра, на момент смерти актёр был задействован сразу в пяти новых проектах. Коллеги и поклонники отмечают, что Семёнов отличался преданностью профессии и глубоким драматическим талантом.

Фото: пресс-служба Театра Драматической Импровизации