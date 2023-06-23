На 89-м году жизни скончалась актриса Александринского театра Елизавета Волгина

Более 60 лет творческой биографии артистки были связаны с главной сценой Петербурга, где она сыграла около 60 ролей.

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончалась старейшая актриса Александринского театра Елизавета Волгина. О её уходе сообщила пресс-служба театра, выразив соболезнования родным и близким артистки.

Более полувека судьба Елизаветы Аркадьевны Волгиной (Миллер) была связана с Александринским театром. Александринцы скорбят о кончине! пресс-служба Александринского театра

Творческий путь Волгиной в Александринке (в то время — Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина) начался в 1961 году, когда её пригласили на работу сразу после окончания института. Молодая актриса блестяще дебютировала в роли Ксаны в спектакле "По московскому времени"

За более чем 60-летнюю службу в театре Волгина создала около 60 запоминающихся образов. Среди её знаковых работ — Людмила в "Друзьях и годах", Валя в "Платоне Кречете", Моника в "Скандальном происшествии", Варя в "Деле, которому ты служишь" и Катя в "Семье Журбиных". Актриса оставалась верной Александринской сцене до 2023 года. Дата и место прощания с Елизаветой Волгиной будут объявлены дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер актёр сериалов "Невский" и "Условный мент" Денис Семёнов.

Фото: пресс-служба Александринского театра