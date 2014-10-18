Восемь актрис, одно убийство и сотни тайн: МХТ показал в Александринке "8 разгневанных женщин"

На сцене Александринского театра — восемь звёзд первой величины. Алла Сигалова, Дарья Мороз, Софья Эрнст и другие актрисы МХТ имени Чехова сыграли спектакль "8 разгневанных женщин". По сюжету, в канун Рождества в загородном доме убит мужчина, и каждая из героинь становится и подозреваемой, и сыщиком.

"8 разгневанных женщин" и каждая звезда первой величины: МХТ имени Чехова представил одну из самых ярких постановок. Действие развернулось на сцене Александринского театра. Криминальную драму поставили по пьесе Робера Тома "8 любящих женщин", хотя в названии этого спектакля есть и другая отсылка.

Это некоторый оммаж к фильму "12 раз гневных мужчин", что женщин, в принципе, тоже можно как следует разгневать. И все это играет на финал, и то состояние, в которое их ввёл главный герой, которого мы не видим, мужчина, из-за которого все это завертелось. Я так полагаю, что он их как следует разгневал и поэтому они и стали такими. В общем-то, влюблённых женщин довольно легко разгневать. Софья Эрнст, исполнительница роли Огюстины

По сюжету 8 женщин собираются в загородном доме в канун Рождества, однако праздник омрачается тем, что дорогого им мужчину жестоко убивают. Женщины пытаются вычислить виновного до приезда полиции, ведь мотив есть у каждой.

Смысл этой истории в том, что самое страшное, что может сделать с нами, изуродовать нас — это деспотия и тирания в доме, и не только в доме, и как сложно ей противостоять, даже когда ты безумно любишь человека, который является тираном. Алла Сигалова, режиссёр-постановщик, хореограф, исполнительница роли Бланш

Роскошные наряды, завораживающая игра света — вся обстановка погружает в эту загадочную историю. Блеск костюмов и россыпь бриллиантов видны даже с самых отдаленных мест театра. Актрисы признаются, изначально украшения были драгоценными, но позже было принято решение сменить их на что-то более лёгкое.

Мы все премьерные спектакли играли в настоящих бриллиантах. На мне, по-моему, было 100 карат. Это были все настоящие украшения. Естественно, потом там какой-то момент 100 карат оказалось тяжеловато носить. Но, тем не менее, это правда, это не слухи, это действительно так. Дарья Мороз, исполнительница роли Габи

В спектакле заняты звездные актрисы: Алла Сигалова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Софья Эрнст, Аня Чиповская и другие. Одна из главных изюминок спектакля — танец каждой из героинь.

Каждый танец, он всё-таки по возможностям каждой из нас. Потому что кто-то может себе позволить сделать пируэт, кто-то более скован в своих возможностях. У меня, например, все на одном месте происходит, но зато задействованы все мои выигрышные части тела, мы работаем ногами, руками. То есть он отражает, конечно, характер каждой героини. Мария Фомина, исполнительница роли Сюзон

На этом гастрольная программа МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге не заканчивается. Впереди петербуржцев ждут спектакли "Старший сын", "Винни-Пуховские чтения" и "Кабала святош".

