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Перформанс "Стеклянные паруса"
Сегодня, 17:30
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Перформанс "Стеклянные паруса"

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Театрализованное путешествие по Шереметевскому дворцу пройдет 27 мая и 3 июня. Начало – в 17:30 и 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Derevo ArtHouse приглашает на волшебную экскурсию "Стеклянные паруса". Не будет дат, имен и заумных теорий. Будет попытка языком тела разгадать диалект, на котором инструменты говорят друг с другом. 

Количество мест ограничено. Перед перформансом ожидается знакомство с Шереметевским дворцом на камерной экскурсии "Музыка дворца". 

Продолжительность экскурсии "Музыка дворца": 30 минут. Продолжительность театрализованного действа "Стеклянные паруса": 50 минут

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: перформанс, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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