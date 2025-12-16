Перформанс "Стеклянные паруса"

Театрализованное путешествие по Шереметевскому дворцу пройдет 27 мая и 3 июня. Начало – в 17:30 и 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Derevo ArtHouse приглашает на волшебную экскурсию "Стеклянные паруса". Не будет дат, имен и заумных теорий. Будет попытка языком тела разгадать диалект, на котором инструменты говорят друг с другом.

Количество мест ограничено. Перед перформансом ожидается знакомство с Шереметевским дворцом на камерной экскурсии "Музыка дворца".

Продолжительность экскурсии "Музыка дворца": 30 минут. Продолжительность театрализованного действа "Стеклянные паруса": 50 минут

Фото: предоставлено организаторами мероприятия