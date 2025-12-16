Перформанс "Стеклянные паруса"

Derevo ArtHouse приглашает на волшебную экскурсию "Стеклянные паруса". Не будет дат, имен и заумных теорий. Будет попытка языком тела разгадать диалект, на котором инструменты говорят друг с другом.
Количество мест ограничено. Перед перформансом ожидается знакомство с Шереметевским дворцом на камерной экскурсии "Музыка дворца".
Продолжительность экскурсии "Музыка дворца": 30 минут. Продолжительность театрализованного действа "Стеклянные паруса": 50 минут
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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