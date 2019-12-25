Выступление театра Белграда в Александринском театре отменили

Ранее выступления белградской труппы, намеченные на 6 и 7 сентября в Московском международном доме музыки, также были отменены.

Постановка Национального театра Белграда "Кто там поет?" в Александринском театре, запланированная на 9 и 10 сентября, была отменена. Соответствующая информация размещена на официальном сайте театра.

Ранее выступления белградской труппы, намеченные на 6 и 7 сентября в Московском международном доме музыки, также были отменены, что следует из анонсов на сайте учреждения. Причины снятия спектаклей официально не раскрываются обеими организациями.

Напомним, что прошедшими выходными глава государства Сербия Александр Вучич выступил перед гражданами, рассказывая о событиях массового характера, произошедших 5 сентября. Сообщалось, что в акциях протеста участвовали приблизительно девять тысяч человек, большинство из которых находились в Нови-Саде, где пострадали 11 представителей правоохранительных органов.

Фото: Piter.TV