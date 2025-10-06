Беглов поздравил президента Александринского театра Валерия Фокина с 80-летием

Губернатор назвал Фокина выдающимся театральным деятелем, вернувшим Александринке статус главной сцены страны.

Губернатор Александр Беглов поздравил народного артиста России, президента Национального драматического театра России (Александринского) Валерия Фокина с 80-летним юбилеем. В поздравлении глава города отметил вклад режиссёра в развитие театрального искусства и возвращение Александринке статуса одной из главных площадок страны.

Вы принадлежите к числу выдающихся театральных деятелей современности. Вас знает весь театральный мир. Вы ставили спектакли в лучших театрах Москвы и многих стран, но Вас знают, прежде всего, как руководителя Александринского театра. Успехи и победы театра – Ваша большая личная заслуга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов напомнил, что за годы руководства Валерия Фокина Александринский театр прошёл масштабную реконструкцию, была открыта вторая сцена. По инициативе режиссёра в 2019 году Петербург принял Международную театральную олимпиаду.

Вам удалось вернуть Александринскому театру статус одной из главных площадок страны, сохранить его великие традиции, обогатить театральные постановки современным художественным языком. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор пожелал Валерию Фокину крепкого здоровья, энергии, неиссякаемого вдохновения и новых постановок.

Ранее Piter.TV сообщал, что художественным руководителем Александринского театра стал режиссер Никита Кобелев.

Фото: Piter.TV