Художественным руководителем Александринского театра стал режиссер Никита Кобелев

Он поставил спектакль "Воскресение" по роману Льва Толстого.

Режиссер Никита Кобелев занял должность художественного руководителя в Александринском театре в Петербурге. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет 12 июля ТАСС.

Назначить Кобелева Никиту Викторовича на должность художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный драматический театр России (Александринский театр)" с 12 июля 2024 года. Текст приказа, подписанного Ольгой Любимовой, министром культуры РФ

В минувшем сезоне Никита Кобелев был в Александринском театре главным режиссером. Он поставил спектакль "Воскресение" по роману Льва Толстого.

Кроме того, порядка 10 лет новый художественный руководитель Александринки работал в Московском театре имени Владимира Маяковского. С 2017 по 2021 годы он преподавал на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС.

С 2003 года пост занимал народный артист РФ Валерий Фокин.

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Фото: пресс-служба Московского художественного театра имени А. П. Чехова