Гала-концерт конкурса "Нам песня строить и жить помогает" состоялся в Петербурге

Победителем стала прораб Группы "ЦДС" Ольга Васильева. Приз ей будет вручен на торжественной церемонии, которая пройдет в Ледовом Дворце 8 августа.

В четверг, 4 июля, в городе Петербурге состоялся финал седьмого сезона вокального конкурса среди работников строительной отрасли "Нам песня строить и жить помогает". В ходе гала-концерта 12 финалистов, известных как "Золотая Дюжина - 2024", представили свои выступления перед жюри, сообщил портал "Строительный Петербург". Художественный руководитель конкурса артист ILLIO помог подготовить выступления.

Среди участников концерта - архитекторы, инженеры, финансисты, менеджеры строительных компаний и другие представители строительной отрасли.

За победу боролись:

1. Бондарев Николай, Холдинг "РСТИ"

2. Вавилова Ксения, ОАО НИПИИ "Ленметрогипротранс"

3. Васильева Ольга, Группа ЦДС

4. Воскобойников Евгений, АО "Строительная компания "ВЕК"

5. Григина Наргис, Setl Group

6. Егорова Нина, Группа компаний "Авангард"

7. Мельник Иван, Setl Group

8. Пастухова Елена, Группа "Эталон".

9. Раннева Ксения, Setl Group

10. Саматова Ольга, Setl Group

11. Шабалина Анна, Группа ПИК

12. Шарафутдинова Элеонора, Группа "Эталон"

В жюри в этом году вошли вице-губернатор города на Неве Николай Линченко, совладелец холдинга "Setl Group" Илья Еременко, а также известные деятели искусства (участник группы "Марсель" Степан Ледков, актриса Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии "Золотой софит", Карина Чепурнова, а также художественный руководитель, главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга, композитор Андрей Медведев). Председателем жюри выступил Геннадий Шагаев, главный режиссер БКЗ "Октябрьский", Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга.

Победителем стала прораб Группы "ЦДС" Ольга Васильева. Приз ей будет вручен на торжественной церемонии, которая пройдет в Ледовом Дворце 8 августа. Зрители также выбрали своего фаворита, голосуя за него прямо во время концерта. Победителем этого голосования стал генеральный директор АО "Строительная компания "ВЕК" Евгений Воскобойников

Конкурс "Нам песня строить и жить помогает" проводится в Петербурге с 2018 года.

Ранее мы сообщили о том, что торжественная линейка студенческих стройотрядов прошла 1 июля на Сенатской площади.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"