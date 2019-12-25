Торжественная линейка студенческих стройотрядов прошла 1 июля на Сенатской площади

В зависимости от специализации студенты смогут заниматься штукатурно-малярными и подсобными работами, облагораживать территорию, помогать в работе с документами и проектировании объектов.

Торжественная линейка студенческих отрядов прошла 1 июля на Сенатской площади. В Северную столицу приехали 106 учащихся из разных уголков страны. До начала осени они будут трудиться на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры города, информирует портал "Строительный Петербург".

В зависимости от специализации студенты смогут заниматься штукатурно-малярными и подсобными работами, облагораживать территорию, помогать в работе с документами и проектировании объектов.

Межрегиональная студенческая стройка Санкт-Петербурга традиционно принимает бойцов строительных студенческих отрядов на летний период. Комитет по строительству успешно сотрудничает с крупнейшими застройщиками и подрядчиками Санкт-Петербурга в вопросах их трудоустройства Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга

Программу межрегиональных студенческих строек, аналогичную советской, в Петербурге возобновили восемь лет назад. Инициаторами выступили комитеты по молодежной политике, строительству и развитию транспортной инфраструктуры. К работе привлекают учащихся профильных вузов.

Движение студенческих стройотрядов зародилось в Ленинграде в 1948 году. Его первыми участниками стали 330 учащихся Политехнического института, которые отправились на возведение Алакусской электростанции в Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что финал вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает" состоится во Дворце "Олимпия".

Фото: портал "Строительный Петербург"