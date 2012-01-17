Финал вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает" состоится во Дворце "Олимпия"

Среди участников будут архитекторы, дизайнеры, специалисты по финансам, инженеры, рабочие, управляющие и даже руководители. Каждый из них постарается произвести впечатление, чтобы завоевать сердца зрителей и членов жюри.

4 июля в Петербурге пройдет заключительный этап конкурса вокалистов среди работников строительной отрасли "Нам песня строить и жить помогает". В гала-концерте примут участие дюжина талантливых вокалистов, представляющих различные сферы строительства. Они продемонстрируют сольные выступления, борясь за звание лучшего певца в своей области, сообщил портал "Строительный Петербург".

Среди участников будут архитекторы, дизайнеры, специалисты по финансам, инженеры, рабочие, управляющие и даже руководители. Каждый из них постарается произвести впечатление, чтобы завоевать сердца зрителей и членов жюри. Зрители смогут проголосовать за своего фаворита, чтобы удостоить его победы в номинации "Приз зрительских симпатий". Победитель получит шанс выступить на специальном концерте в честь Дня Строителя в августе в Ледовом Дворце.

Финальный этап конкурса " Нам песня строить и жить помогает" пройдет 4 июля в Дворце "Олимпия" по адресу: Литейный проспект, 14. Начало мероприятия запланировано на 19:00, а продолжительность гала-концерта составит два часа.

Этот уникальный творческий конкурс, ориентированный на работников строительной сферы, уже стал традицией в Петербурге. В этом году он пройдет в седьмой раз. В жюри конкурса войдут вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, совладелец Setl Group Илья Еременко, участник группы "Марсель" Степан Ледков, актриса Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов, лауреат премии "Золотой софит", Карина Чепурнова, а также художественный руководитель, главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга, композитор Андрей Медведев. Председателем жюри выступит Геннадий Шагаев, главный режиссер БКЗ "Октябрьский", Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обсудили жилищное строительство и наградили лучших застройщиков.

Фото: Piter.TV