Дмитрий Паламарчук: "Если ты идёшь по неправильному пути, рано или поздно это приводит к последствиям"

На телеканале ТВ-3 стартует мистический детектив "Зов русалки". В центре истории — серия загадочных убийств в небольшом городке, где легенда начинает переплетаться с реальностью. Актёр Дмитрий Паламарчук рассказал Piter.TV о своём герое, работе с партнёрами, отношении к мистике и о том, какие смыслы он увидел в этом проекте.

— В сериале "Зов русалки" мистическая история переплетается с личными драмами героев. Ваш персонаж — чиновник и муж героини Ирины Темичевой. С какими внутренними дилеммами сталкивается ваш герой? Какой он?

Честно говоря, мой герой — не самый приятный человек. Это нарциссичный, эгоистичный, достаточно жёсткий персонаж, который в какой-то момент своей жизни сбился с пути, погнался за властью и деньгами. Эти вещи как раз и раскрыли в нём те отрицательные качества, которые были заложены раньше. В итоге он оказывается на довольно опасном пути, который приводит к сложностям в отношениях с женой, личным проблемам и внутренним переживаниям. А какая судьба ждёт моего персонажа — зритель узнает уже посмотрев сериал.

— В центре сюжета — легенда о русалке, в которую верят местные жители. Легко ли было играть персонажа, который сталкивается с вещами, не поддающимися рациональному объяснению?

Я спокойно отношусь к таким вещам. Более того, я понимаю, что человек в жизни довольно часто сталкивается с тем, что не может объяснить ни логикой, ни наукой. Но при этом такие ситуации почти всегда воздействуют на него эмоционально — и это самое главное. Значит, для чего-то они даны и чему-то должны научить.

— Вы сами верите в мистику, астрологию, таро, мифические существа и легенды? Почему?

Я бы не сказал, что верю в магию или в какие-то сверхъестественные способности в привычном понимании. Но я верю в энергию. Человек — это сложная энергетическая система, и эта энергия взаимодействует с окружающим миром и другими людьми.

При этом я не верю в гороскопы, карты Таро или суеверия. Мне кажется, что у многих вещей есть логическое объяснение, просто оно ещё не до конца изучено. И точно не стоит перекладывать ответственность за свою жизнь на какие-то внешние силы — только сам человек может её изменить.

— В проекте много атмосферных сцен, связанных с водой и подводными съёмками. Приходилось ли вам участвовать в таких эпизодах?

К сожалению, нет. Моя линия не была напрямую связана с русалкой и подводными съёмками — я больше существовал в "бытовой", наземной части истории. Хотя, признаюсь, мне было очень интересно, как именно будут реализованы сцены с русалкой: как её покажут, какие технологии используют. Я люблю фантастику и фэнтези, поэтому с удовольствием поучаствовал бы в таких съёмках. Но, к русалке меня не подпустили. Тем не менее, у меня были замечательные партнеры, с которыми было не менее интересно на площадке.

— Ваша киносупруга, актриса Ирина Темичева, рассказывала, что на съёмках мистического проекта начинаешь себя немного накручивать. У вас было что-то похожее?

Ирина — женщина, а женщины, как мне кажется, чаще воспринимают такие вещи эмоционально. Мужчины всё-таки склонны подходить к этому более рационально. Поэтому у меня скорее был интерес разобраться: что это за история, как она устроена, откуда всё берётся. Мне не было страшно — скорее любопытно.

— Бывали ли на съёмках моменты, когда происходило что-то странное или необъяснимое?

К сожалению, ничего мистического не вспомню. Но была очень хорошая атмосфера на площадке — а это тоже большая редкость. Работать было комфортно, с профессиональной командой и замечательными партнёрами. Со многими из них я сотрудничал впервые, и у меня остались очень тёплые впечатления.

— Как вы думаете, после просмотра "Зова русалки" зритель будет больше верить в мистику или, наоборот, доверять логике?

Мне кажется, важно не уходить ни в одну крайность. Не стоит полностью перекладывать ответственность за свою жизнь на мистику, но и пытаться всё объяснить исключительно логикой тоже не всегда правильно.

Хочется, чтобы после просмотра зритель чуть больше прислушивался к себе, получал удовольствие от жизни, замечал её в мелочах. Чтобы этот сериал стал для него небольшим внутренним открытием.

— Ирина Темичева также поделилась, что вы стали для неё большим открытием. Как вам работалось с вашими партнёрами — Ириной и Андреем Фроловым?

Мне было очень приятно услышать от Ирины такие слова. Это взаимно — с ней было легко и комфортно работать. У нас похожее отношение к профессии, к процессу, к партнёрству в кадре.

С Андреем мы раньше не пересекались близко, но он тоже оставил очень хорошее впечатление. Спокойный, уверенный, с сильной мужской внутренней энергией. С такими людьми всегда приятно работать!

— "Зов русалки" — это не только детектив, но и история о выборе. Про что для вас этот проект?

Для меня это история о последствиях. Каждый день мы делаем выбор — иногда даже не замечая этого. И каждый наш поступок приводит к определенным последствиям. Даже есть слова философа на эту тему: "Бросишь в воду камень, в сторону пойдет волна".

Если человек действует из эгоизма, злости или корысти, это рано или поздно приводит к проблемам. Всё накапливается, как снежный ком. И важно вовремя остановиться. Мне кажется, этот проект как раз об этом — о простой, но очень важной истине.

— В Петербурге много мистических мест. Есть ли у вас такое, с которым связаны личные ощущения?

Мне довелось побывать во дворе дома 104 на Подьяческой улице, где, как считается, жила старуха-процентщица из "Преступления и наказания". Конечно, я понимаю, что это вымышленный персонаж, но, находясь там, всё равно ощущаешь особую атмосферу.

Когда поднимаешься по лестнице, возникает чувство, будто соприкасаешься сразу с двумя мирами — реальным и литературным. Это, наверное, сила текста, сила воображения автора. И это действительно производит впечатление, близкое к мистическому.

