На Невском спасли 18 человек при пожаре

Возгорание на чердаке жилого дома локализовали, к тушению привлекли более 150 спасателей.

В Санкт-Петербурге при пожаре на чердаке жилого здания на Невском проспекте спасли 18 человек. Возгорание произошло 13 апреля в доме №65 в Центральном районе города.

Сигнал о происшествии поступил в 14:56. Изначально огонь охватил около 100 кв. м, однако впоследствии площадь значительно увеличилась. В 15:12 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1БИС.

К 16:57 пожар удалось локализовать. В МЧС сообщили, что в ходе ликвидации огня из здания были спасены 18 человек. Для борьбы с возгоранием задействовали 157 сотрудников и 38 единиц техники.

По имеющейся информации, огонь вспыхнул на чердаке исторического здания, известного как дом Рюль. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Фото: Piter.TV