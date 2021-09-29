  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В поселке Вознесенье загорелась двухкомнатная квартира
Сегодня, 17:04
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В поселке Вознесенье загорелась двухкомнатная квартира

0 0

В Подпорожском районе Ленинградской области днем 8 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас". 

Информация о возгорании на Молодежной улице в поселке Вознесенье поступила на пульт спасателей в 15:03. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 9 квадратных метров. Из подъезда самостоятельно эвакуировались жильцы с верхних этажей. Сведения о пострадавших уточняются, организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Будапештской улице в Петербурге пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. Из опасной зоны вывели 12 человек. В двухкомнатной квартире площадью 44 квадратных метра полыхала кухня на 10 квадратных метрах.

Фото: Piter.TV 

Теги: вознесенье, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии