В поселке Вознесенье загорелась двухкомнатная квартира

В Подпорожском районе Ленинградской области днем 8 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

Информация о возгорании на Молодежной улице в поселке Вознесенье поступила на пульт спасателей в 15:03. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 9 квадратных метров. Из подъезда самостоятельно эвакуировались жильцы с верхних этажей. Сведения о пострадавших уточняются, организована проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Будапештской улице в Петербурге пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. Из опасной зоны вывели 12 человек. В двухкомнатной квартире площадью 44 квадратных метра полыхала кухня на 10 квадратных метрах.

