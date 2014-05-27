Во время пожара на Будапештской пострадала женщина

Во Фрунзенском районе Петербурга утром 8 апреля произошел пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в МЧС России, информация о возгорании на Будапештской улице, 23, поступила спасателям в 07:41.

В двухкомнатной квартире площадью 44 квадратных метра полыхала кухня на 10 квадратных метрах. В 08:13 огонь потушили. В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что молодые люди попытались устроить пожар в заброшенном здании роддома на улице Вавиловых. Спасатели ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться по этажу. Злоумышленников увезли в отдел полиции.

