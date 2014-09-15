Молодые люди попытались устроить пожар в заброшенном здании роддома на Вавиловых

Росгвардейцы Калининского района предотвратили пожар в заброшенном здании родильного дома на улице Вавиловых. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 апреля наряд вневедомственной охраны заметил, что из окна роддома идет густой дым. К месту происшествия вызвали пожарный расчет. В здании оперативно поймали двоих 22-летних мужчин и 18-летнюю девушку.

Спасатели ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться по этажу. Молодых людей доставили в 6-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Видео: пресс-служба Росгвардии