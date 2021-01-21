Актер и каскадер Сергей Рыбин скончался в Петербурге

Причины смерти не разглашаются.

Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщл портал портал "Кино-Театр.Ру".

Артист умер 29 сентября. Причины смерти не разглашаются.

Творческое наследие Рыбина насчитывает приблизительно 30 ролей, преимущественно в телесериалах. Его талант зрители могли оценить в проектах "Невский", "Марафон трех граций", экранизации романа Толстого "Война и мир", сериале "Морские дьяволы". Помимо этого, актер исполнил эпизодические роли в известных телешоу "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и других.

Ранее мы сообщили о том, что ушел из жизни актер Геннадий Нилов, сыгравший в культовой комедии "Три плюс два".

Фото: Кадр из сериала "Великолепная пятёрка", 2018