Ушел из жизни актер Геннадий Нилов сыгравший в культовой комедии "Три плюс два"

Петербург прощается с актером Ниловым.

Актер Геннадий Нилов скончался 29 сентября на 89-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он был.

Нилов наиболее известен по роли Степана Сундукова в советской комедии "Три плюс два" (1963), где он снимался вместе с Андреем Мироновым, Евгением Жариковым, Натальей Фадеевой и Натальей Кустинской. Прощание состоится 1 октября в 10:00 в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, после чего похороны пройдут в Приозерске Ленинградской области.

Геннадий Нилов начал кино-карьеру в массовке фильма "Подвиг разведчика" (1947), главную роль в котором исполнил его дядя Павел Кадочников. Позже, еще будучи студентом Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского, он снялся в эпизодах картин "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".

После окончания института Нилов был принят в штат киностудии "Ленфильм", где проработал 34 года.

Фото: кадр из фильма "Три плюс два", 1963 г.