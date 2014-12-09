В Бангкоке задержали россиянина по подозрению в хранении наркотиков
Сегодня, 10:26
Правоохранительные органы Таиланда задержали на территории Бангкоке российского гражданина по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте местной полиции. Известно, что наш 27-летний соотечественник привлек внимание оперативников подозрительным поведением. Во время обыска у мужчины в присутствии следователя нашли запрещенное вещество второй категории. Согласно полученным сведениям, речь идет о наркотике, известным как кокаин. В настоящее время задержанный доставлен в  участок для проведения дальнейшего судебного разбирательства. 

