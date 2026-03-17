Indian Express: в Индии задержали шестерых украинцев по подозрению в терроризме

После задержания иностранцев доставили в Нью-Дели.

Национальное агентство расследований на индийской земле задержало семь иностранных граждан по подозрению в подготовке террористической деятельности в стране. Соответствующими данными с читателями поделились местные журналисты из газеты The Indian Express. В публикации говорится о том, что предполагаемыми злоумышленниками являются шестеро граждан Украины и один американец. Известно, что представитель США был задержан в аэропорту Калькутты, расположенного в восточном штате Бенгалия. Еще трое фигурантов расследования пойманы в аэропорту Лакнау в центральном штате Уттар-Прадеш, остальные - в аэропорту Нью-Дели. Все мужчины въехали в Индию по действующим визам.

В СМИ уточнили, что после прибытия в страну путешественники направились в штат Мизорам без получения обязательного разрешения на посещение приграничных районов. Далее группа пересекла государственную границу с Мьянмой. Там иностранцы установили рабочие контакты с этническими вооруженными формированиями. В материале говорится о том, что задержанные причастны к незаконной доставке крупных партий беспилотников из европейского региона через территорию Индии в Мьянму. Предположительно , затем эти дроны предназначались для использования экстремистами.

Судебная инстанция постановила продлить заключение подозреваемых до 27 марта.

Фото и видео: Indian Express