В Таиланде поймали "охотника за головами" из России, заманивающего в колл-центр в Маниле

Россиянин использовал маскировку, скрываясь от полиции.

Гражданин России заманивал жителей СНГ в рабство для того, чтобы они становились сотрудниками call-центров на территории Мьянмы. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Telegram-канала SHOT. Авторы поста уведомили читателей о том, что нашего соотечественника арестовали в Таиланде. Теперь злоумышленнику грозит заключение на срок в пять лет. Предположительно, речь идет о 35-летнем "охотнике за головами" по имени Сергей. Мужчина якобы работал на местную мафию. Сам подозреваемый вместе со своей девушкой проживал в Бангкоке. Его возлюбленная трудоустроена в элитном массажном салоне. Авторы материала заметили, что она помогала своему партнеру в его "бизнесе". В SHOT уточнили, что паре удалось заработать за последние полгода порядка трех миллионов рублей. Во время обысков по месту жительства сообщников силовые структуры нашли более девяти подставных банковских карт, SIM-карты, три смартфона и ноутбук.

Уточняется, что россиянин скрывался от полиции Таиланда. Для этого он в течение нескольких месяцев носил накладную бороду и солнцезащитные очки. Свою "заработную плату" он старался снимать с "левых" банковских карт и только через банкоматы, расположенные в туристических локациях.

В Таиланде волонтеры ищут потерявшую память экс-участницу "Дома-2".

Фото: Telegram / SHOT