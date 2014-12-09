Ночью у станции метро "Звенигородская" столкнулись два троллейбуса

В ночь на 26 марта в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух троллейбусов у станции метро "Звенигородская". Информация об аварии и фотографии с места событий были опубликованы очевидцами в социальных сетях.

По словам свидетелей, инцидент случился около 22:40. Троллейбус маршрута №8 совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате удара у одного из троллейбусов было выбито стекло с правой стороны, а рама верхней части окна упала прямо на пассажирское сиденье. Именно в эту область пришелся удар правым зеркалом второго троллейбуса.

Одна из пассажирок рассказала, что успела выбежать из салона за доли секунды до падения стекла. Несмотря на сильный удар и осыпавшуюся стеклянную крошку, по предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб