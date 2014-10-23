На Хасанской улице в Петербурге мотоциклист пострадал в ДТП
Вчера, 22:38
В Красногвардейском районе города произошло жесткое столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали с переломами рук.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на Хасанской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

По информации от очевидцев, водитель иномарки при повороте налево во двор не уступил дорогу мотоциклисту, что привело к столкновению.

В результате аварии водитель мотоцикла получил переломы рук и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли. 

Фото: Вконтакте / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

