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На Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли
Сегодня, 10:19
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На Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли

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Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, личности умерших устанавливаются.

В Петербурге и Ленобласти двое молодых мужчин погибли после падения с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Первая трагедия случилась на Комендантском проспекте накануне вечером. По предварительным данным, скончавшийся упал с 12-го этажа, на вид ему около 30 лет. 

В тот же день пострадавшего мужчину обнаружили под окнами дома на Ручьевском проспекте в Мурино, он умер в карете скорой помощи. Возраст погибшего также примерно 30 лет. 

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, личности умерших устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что девочка выпала с высоты пятого этажа и оказалась в больнице в Коммунаре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комендантский проспект, мурино, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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