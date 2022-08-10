На Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, личности умерших устанавливаются.

В Петербурге и Ленобласти двое молодых мужчин погибли после падения с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Первая трагедия случилась на Комендантском проспекте накануне вечером. По предварительным данным, скончавшийся упал с 12-го этажа, на вид ему около 30 лет.

В тот же день пострадавшего мужчину обнаружили под окнами дома на Ручьевском проспекте в Мурино, он умер в карете скорой помощи. Возраст погибшего также примерно 30 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, личности умерших устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что девочка выпала с высоты пятого этажа и оказалась в больнице в Коммунаре.

Фото: Piter.TV