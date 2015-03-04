Девочка-подросток выпала с высоты пятого этажа и оказалась в больнице в Коммунаре

Девушка состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

В Ленобласти 16-летняя девушка выпала с высоты пятого этажа и получила серьезные травмы.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 29 июля подростка увезли в больницу из квартиры дома по Ленинградскому шоссе в Коммунаре. У пострадавшей нашли сочетанную травму, ее состояние оценили как тяжелое.

Девочка состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что из окна дачного дома на улице Мира выпал пятилетний мальчик. По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку.

Фото: Piter.TV