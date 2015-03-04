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Девочка-подросток выпала с высоты пятого этажа и оказалась в больнице в Коммунаре
Сегодня, 10:39
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Девочка-подросток выпала с высоты пятого этажа и оказалась в больнице в Коммунаре

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Девушка состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

В Ленобласти 16-летняя девушка выпала с высоты пятого этажа и получила серьезные травмы. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", 29 июля подростка увезли в больницу из квартиры дома по Ленинградскому шоссе в Коммунаре. У пострадавшей нашли сочетанную травму, ее состояние оценили как тяжелое. 

Девочка состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что из окна дачного дома на улице Мира выпал пятилетний мальчик. По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коммунар, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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