Девочка-подросток выпала с высоты пятого этажа и оказалась в больнице в Коммунаре

В Ленобласти 16-летняя девушка выпала с высоты пятого этажа и получила серьезные травмы.
По информации АН "Оперативное прикрытие", 29 июля подростка увезли в больницу из квартиры дома по Ленинградскому шоссе в Коммунаре. У пострадавшей нашли сочетанную травму, ее состояние оценили как тяжелое.
Девочка состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что из окна дачного дома на улице Мира выпал пятилетний мальчик. По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку.
Фото: Piter.TV
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