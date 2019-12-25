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Из окна дачного дома на улице Мира выпал пятилетний мальчик
Сегодня, 8:36
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Из окна дачного дома на улице Мира выпал пятилетний мальчик

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Состояние пострадавшего оценили как тяжелое, у него зафиксировали переломы костей черепа.

В поселке Левашово в Выборгском районе Петербурга ребенок выпал из окна. Его госпитализировали в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пятилетнего мальчика забрали из дачного дома на улице Мира после падения со второго этажа. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое, у него зафиксировали переломы костей черепа. 

По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку. Семья полная и на учетах не состоит. 

Ранее мы сообщили о том, что следователи проводят проверку по факту падения юного москвича с высоты третьего этажа на Садовой улице. Подросток был под воздействием неизвестного вещества. 

Фото: Piter.TV 

Теги: левашово, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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