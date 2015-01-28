Следователи проводят проверку по факту падения юного москвича с высоты третьего этажа на Садовой улице

Подросток был под воздействием неизвестного вещества.

Следователи Центрального района устанавливают обстоятельства травмирования 16-летнего подростка в Апраксином дворе. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Накануне юноша и двое его ровесников заселились в хостел на Садовой улице, где они употребили вещество, состав которого выясняется следствием. После один из приезжих выпал из окна на третьем этаже, получив множественные травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По информации АН "Оперативное прикрытие", мальчики прибыли в Северную столицу из Москвы, их отпустили родители. Получившего травмы поместили в реанимацию. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV