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Следователи проводят проверку по факту падения юного москвича с высоты третьего этажа на Садовой улице
Сегодня, 11:23
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Следователи проводят проверку по факту падения юного москвича с высоты третьего этажа на Садовой улице

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Подросток был под воздействием неизвестного вещества.

Следователи Центрального района устанавливают обстоятельства травмирования 16-летнего подростка в Апраксином дворе. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Накануне юноша и двое его ровесников заселились в хостел на Садовой улице, где они употребили вещество, состав которого выясняется следствием. После один из приезжих выпал из окна на третьем этаже, получив множественные травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", мальчики прибыли в Северную столицу из Москвы, их отпустили родители. Получившего травмы поместили в реанимацию. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что восьмилетний ребенок погиб в Кудрово, упав с высоты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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