Восьмилетний ребенок погиб в Кудрово, упав с высоты

На место прибыли полицейские и машина скорой медицинской помощи.

Во Всеволожском районе Ленобласти погиб восьмилетний ребенок после падения с высоты. Об этом пишет 78.ru.

О трагедии в Кудрово стало известно ночью 28 июля. Как рассказали очевидцы, к мальчику подбежали местные жители, пытавшиеся помочь. При этом, предварительно, его родственников там не было.

На место прибыли полицейские и машина скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что по факту падения ребенка из окна на Кондратьевском проспекте проводится доследственная проверка. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Фото: Piter.TV