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Восьмилетний ребенок погиб в Кудрово, упав с высоты
Сегодня, 8:14
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Восьмилетний ребенок погиб в Кудрово, упав с высоты

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На место прибыли полицейские и машина скорой медицинской помощи.

Во Всеволожском районе Ленобласти погиб восьмилетний ребенок после падения с высоты. Об этом пишет 78.ru. 

О трагедии в Кудрово стало известно ночью 28 июля. Как рассказали очевидцы, к мальчику подбежали местные жители, пытавшиеся помочь. При этом, предварительно, его родственников там не было. 

На место прибыли полицейские и машина скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что по факту падения ребенка из окна на Кондратьевском проспекте проводится доследственная проверка. Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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