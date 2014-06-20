По факту падения ребенка из окна на Кондратьевском проспекте проводится доследственная проверка

В Санкт-Петербурге следователями устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.
Следственным отделом по Калининскому району по факту падения ребенка из окна проводится процессуальная проверка. По предварительной информации, 22 июля малолетний, на время оставшись дома без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал через открытую форточку.
Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Также две девочки выпали из окон в Выборге и Тихвине и выжили.
Фото: Piter.tv
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