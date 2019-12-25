Ребенок-аутист вылез в открытую форточку на Кондратьевском проспекте

Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", утром 22 июля примерно в 11:30 9-летнего ребенка доставили в многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса. Инцидент произошел на Кондратьевском проспекте, где мальчик остался один в квартире на четвертом этаже жилого здания. Пытаясь дотянуться до окна, он поставил стул рядом с кухонным окном и выпал из открытой форточки.

Врачи диагностировали у пострадавшего следующие травмы: сотрясение головного мозга, закрытую травму груди, переломы двух ребер, повреждение брюшной полости, перелом крестцового отдела позвоночника, открытый перелом правой голени со смещением костей. Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Источники также сообщают, что у ребенка ранее был выявлен детский аутизм. Семья характеризуется как социально благополучная, ранее никаких проблем с органами социальной защиты не возникало.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок выпал из коляски и оказался между платформой и вагоном в Саблино.

Фото: Piter.TV