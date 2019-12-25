Ребенок выпал из коляски и оказался между платформой и вагоном в Саблино

Возбуждено уголовное дело по статье 263 части 1 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Транспортная прокуратура Северо-Западного региона начала проверку после инцидента на железнодорожном вокзале в Ленобласти, повлекшего травму несовершеннолетнего пассажира.

Как передает "Оперативное прикрытие"20 июля на платформе станции Саблино во время посадки в электричку, направлявшуюся в Петербург, у женщины упала детская коляска, вследствие чего ребёнок оказался зажатым между перроном и вагоном поезда.

Пострадавший немедленно госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 263 части 1 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").

Ранее мы сообщили о том, что школьник на велосипеде попал в ДТП с автобусом в Петергофе.

Фото: Piter.TV